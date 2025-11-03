TOKİ sosyal konut Samsun’da nerede yapılacak? Samsun’da TOKİ konut projesi olan ilçeler

Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi” adıyla, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 000 adet sosyal konut üretimi hedefleniyor. Konutların satışında yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleri sunulacak. Daire tipleri: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m² ve 80 m²) olarak planlanıyor. Proje kapsamında Samsun’a yapılacak 6 bin 397 konutun nerede ve hangi ilçelerde ne kadar olacağı belli oldu. Peki TOKİ sosyal konut Samsun’da nerede yapılacak? İşte Samsun’da TOKİ konut projesi olan ilçeler
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 81 ilin tamamını kapsıyor. Konutlar 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65-80 m²) tiplerinde olacak. Başvurlar 10 Kasım’da başlayacak. TOKİ konut başvurusu 19 Aralık 2025 tarihlerine kadar Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Proje kapsamında Samsun’da 6 bin 397 konut inşa edilecek. Peki TOKİ sosyal konut Samsun’da nerede yapılacak? İşte Samsun’da TOKİ konut projesi olan ilçeler.
Samsun’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Samsun’da Atakum, Canik, İlkadım, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
Samsun TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Samsun'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Samsun'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Samsun'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.