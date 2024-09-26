Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapsi istendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun da tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Ara kararını açıklayan heyet, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun tutuklanmasına hükmetti. Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verilerek duruşma ertelendi. Öte yandan 14 tutuksuz sanık hakkında da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.