Tosya’da 2 sanığa uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası

Kastamonu'nun Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce haziran ayında düzenlenen operasyonda, İstanbul’dan uyuşturucu getirdikleri gerekçesiyle A.Ç. ve M.B.’nin ikametlerinde yapılan aramalarda 137,5 gram sentetik kannabinoid ile 100 mililitre sıvı amfetamin ele geçirilmiş, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan iki sanık, suçlamaları reddederek beraat talep etti.