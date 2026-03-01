Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi’ndeki evinden 26 Şubat’ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdul Yazgan’ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi.