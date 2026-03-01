Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulundu

Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulundu

14:521/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdul Yazgan (54), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi’ndeki evinden 26 Şubat’ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdul Yazgan’ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında sürdürülen arama çalışmalarında Yazgan, sığındığı bir evde bulundu. Bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgan’ın yapılan ilk kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Trabzon
#Köprübaşı
#Abdul Yazgan
#Fidanlı Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?