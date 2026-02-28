Yeni Şafak
Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

08:0028/02/2026, Cumartesi
AA
Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu.

Yeşilöz Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan Ahmet Erdem (70), evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Yerde uzanır halde bulunan ve yüzünde çiziklerin olduğu görülen Erdem'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alanya'da dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Erdem'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışmalarına başlamıştı.




