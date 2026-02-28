Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

00:0728/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arama kurtarma ekipleri Ahmet Erdem'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma ekipleri Ahmet Erdem'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Erdem'den öğleden beri haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahalle çevresinde ve ormanlık alanda Erdem'in bulunması için arama çalışması yürütüyor.



#afad
#AKUT
#Alanya
#Alzheimer hastası kayıp
#İHH
#jandarma
#kayıp aranıyor
#Yeşilöz Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi