Beyaz altın hasadı başladı, faydaları saymakla bitmiyor: Bir ilçenin geçim kaynağı oldu, dünyaya şifa oluyor

Bilim dünyasında nergis: Alzheimer tedavisinde kritik madde





Bayındır nergisini bilimsel açıdan öne çıkaran en önemli unsur ise içerdiği galantamin adlı alkaloid. Bu madde, Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan önemli etken maddelerden biri olarak biliniyor. Dr. Wallace, "Galantamin bitkiden elde edilebiliyor ancak çok sayıda bitkinin kullanılması gerektiği için günümüzde kimyasal sentez yöntemleri tercih ediliyor. Yine de bu tür, farmakoloji açısından stratejik bir öneme sahip." dedi.