Trabzon'da 20 ton hamsiye el konuldu

“Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde bin 193 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 17 aykırılık sebebiyle 439 bin 235 lira idari para cezası uygulanmış ve 20 bin kilogram hamsi balığına, 80 kilogram İstavrit balığına el konulmuştur”