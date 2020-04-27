Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Trabzonda bir kişinin doktora oksijen tüpüyle saldırdığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
TRABZON GENEL SAĞLIK

Trabzon'da bir kişinin doktora oksijen tüpüyle saldırdığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Trabzon'da bir kişinin doktora oksijen tüpüyle saldırdığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören yakınını kaybeden bir kişinin, hastanede görevli doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddiası üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde meslektaşının yaşadığı saldırı sonrasında Beyaz Kod verildiğini belirterek, "Savcılık konuya hakim ve takip ediyor. Her ne kadar, 'kişi serbest kalmış' dense bile savcılık konunun üzerinde ciddi bir şekilde duruyor" dedi.

Haber Merkezi AA
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören bir yakınını kaybeden bir kişinin, doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı ileri sürüldü.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde meslektaşının yaşadığı saldırı sonrasında Beyaz Kod verildiğini belirtti.

Usta, "Savcılık konuya hakim ve takip ediyor. Her ne kadar, 'kişi serbest kalmış' dense bile savcılık konunun üzerinde ciddi bir şekilde duruyor" dedi.

Hukuki zeminde hasta yakınının yaptığı iddia edilen saldırının suç olduğunu söyleyen Usta, şunları kaydetti:

  • "Bizde o anlamda takibini yapıyoruz. Olay dün sabah fakültede olmuş. Olayda anlatılan şekliyle bir sıkıntı yok. Ama sonuçta tabii kameralar seyredilecek, savcılık boyutunda deliller değerlendirilecek. Bir karar verilecek. Karar merci biz değiliz. Ama olay hekim meslektaşımızın anlattığı şekliyle biz ona inanıyoruz, güveniyoruz."

Usta, sonsuz destek verdikleri Genç'in moral ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyerek, "Böyle bir olayda insanların sarsıntı geçirmemesi çok mümkün olmuyor. Ama hekimler güçlüdür. Kolay toparlar ama içinde bir yara olarak da kalır maalesef. Kendisinde biraz sıyrıklar var. Kamera kayıtlarını savcılık aldı. Onlar inceleyecekler. Ona göre net bir şey ortaya koyacak" diye konuştu.

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edildiğine de değinen Usta, "En ağır şekilde cezanın yazılmasının hiçbir kaybı olmaz. Suç işlemediğin takdirde o cezayı da yememiş olursun" ifadesini kullandı.

Usta, 28 Nisan tarihinin "Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü" olduğuna işaret ederek, "28 Nisan'ın öylede bir anlamı var maalesef. Ona denk düştü maalesef" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili söz konusu kişi hakkında, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olay

Trabzon'da 26 Nisan tarihinde Farabi Hastanesi Servis Polikliniğine getirilen hastanın hayatını kaybetmesi sonucu, hasta yakını İ.A'nın izole alana girmek istemesi üzerine sağlık çalışanları ve özel güvenlik personelleriyle tartışma yaşamıştı.

Tartışma sırasında doktor Esra Ersöz Genç de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Abone Ol Google News
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.
LGBT lincine CHP de katıldı!

LGBT lincine CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatvden mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
Böyle götürüldüler

Böyle götürüldüler

​El Salvador'da hücre cezası koronavirüs dinlemedi!
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...

Üretim<br>yeniden başladı

Üretim
yeniden başladı

On binlerce çalışan fabrikaların yolunu tuttu.
Çin'de "normale" dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Tüm şehir bin TL'lik yardıma başvuran Ferrari sahibini konuşuyor.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.