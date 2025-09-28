Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor

Tüketicilerin hamsiye ilgi gösterdiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsi sezonu erken başladı ama talep onun üzerine yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan daha hayırlı bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibi, hava ve deniz şartlarına göre paralel olarak inip çıkabiliyor." dedi.