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TRABZON

Trabzon haber... Defineciler tarihi mezarı kazdı jandarma harekete geçti

Trabzon'da jandarma harekete geçiren kazı

Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Yanında bir battaniye ve kova bulunan mezarın kazılmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu.
1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu.

Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün, Osmanlı dönemine ait bir kadın mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.

Mezarın bulunduğu arsanın sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek, "Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarma da araştırma yapıyor, ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için başlarında mı durmamız lazım?" dedi.

Mithat Pervanlar da, "Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse, gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılar" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da jandarma harekete geçiren kazı
FOTOĞRAF 11
Title
Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı.
Title
Yanında bir battaniye ve kova bulunan mezarın kazılmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Title
​Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün, Osmanlı dönemine ait bir kadın mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı.
Title
Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Title
Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu.
Title
Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.
Title
Mezarın bulunduğu arsanın sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
Title
Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarma da araştırma yapıyor, ama henüz hiçbir bilgimiz yok.
Title
Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için başlarında mı durmamız lazım?
Title
Mithat Pervanlar da, Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse, gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk.
Title
Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılar ifadelerini kullandı.
Trabzon'da jandarma harekete geçiren kazı
Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Yanında bir battaniye ve kova bulunan mezarın kazılmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı.


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