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TRABZON

Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı! Trabzon hava durumu

Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı sel ve heyelanlar maddi hasara yol açarken, bir taş ocağında yaşanan heyelan sonrası Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi IHA
Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev kullanılamaz hale geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Trabzon Araklı'da dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açtı.

Şiddetli yağış dün gece Araklı ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar yaşanırken, ilçenin Çankaya-Dağbaşı mahallesinde evleri su bastı.

Birçok evin zarar gördüğü selde evlerde bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu. Mahalle yolundan geçen derenin debisi yükseldi. Derenin verdiği tahribat sonucu mahalleye giden yol ulaşıma kapandı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde ise Çiftepınar mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağında meydana gelen heyalan sonucu Araklı-Bayburt Yolu trafiğe kapandı.

Trabzon hava durumu için tıklayınız

Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
FOTOĞRAF 8
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Şiddetli yağış dün gece Araklı ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar yaşanırken, ilçenin Çankaya-Dağbaşı mahallesinde evleri su bastı.
Title
Birçok evin zarar gördüğü selde evlerde bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu.
Title
Mahalle yolundan geçen derenin debisi yükseldi.
Title
Derenin verdiği tahribat sonucu mahalleye giden yol ulaşıma kapandı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.
Title
Sabah saatlerinde ise Çiftepınar mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağında meydana gelen heyalan sonucu Araklı-Bayburt Yolu trafiğe kapandı.
Title
Title
Title
Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı sel ve heyelanlar maddi hasara yol açarken, bir taş ocağında yaşanan heyelan sonrası Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.


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