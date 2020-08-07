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Gündem Trabzonun köklü kulübü Necmiatinin efsane başkanı Ali Nihat Usta vefat etti
TRABZON

Trabzon'un köklü kulübü Necmiati'nin efsane başkanı Ali Nihat Usta vefat etti

Trabzon'un 97 yıllık spor kulübü Necmiati'de 50 yıl boyunca malzemecilik, futbolculuk, antrenörlük ve başkanlık yapan Ali Nihat Usta, Hakk'a yürüdü. Köklü kulübün onursal başkanlığında eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merhum Ali Nihat Usta
Merhum Ali Nihat Usta

13 Mart 1923'te kurulan ve Trabzon'un en köklü takımları arasında yer alan Necmiati'nin efsane başkanı Ali Nihat Usta, bir süredir tedavi gördüğü Trabzon'da vefat etti.

Üzüntüyle karşılandı

  • Spor ve siyaset camiasında tanınan simalardan Usta'dan gelen acı haber, üzüntüyle karşılandı.

Ali Nihat Usta, Necmiati'nin karşılaşmasını takip ederken.

Onursal başkan Erbakan'dı

Usta, 97 yıllık spor kulübü Necmiati'nin 'efsane başkanı' olarak tanınıyor. Türkiye'nin ilk kulüp dergisini çıkaran ve pek çok alanda ilklere imza atan Necmiati'nin onursal başkanlığında eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan yer alıyordu.

Necmettin Erbakan (solda), Ali Nihat Usta (sağda).

Usta 50 yıl boyunca hizmet etti

Nihat Usta, köklü kulüpte malzemecilik, futbolculuk, antrenörlük ve başkanlık gibi pek çok görevde bulundu. 50 yıllık süreçte adı Necmiati'yle özdeşleşen Usta, sağlık sorunları nedeniyle bayrağı Hakan Usta'ya devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Necmiati Başkanı Hakan Usta (sağda).
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