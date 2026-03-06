Trafikte dehşet! Araca saldıran maganda kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir sürücü kedisine el kol hareketi yapıldığını iddia ederek araçtan inip önündeki kamyonete saldırdı. O anlara ait araç kamerası ortaya çıktı. Kayıtlara göre olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkiinde yaşandı. Ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete koşarak gelip cama vurmaya başladı. Kamyonetin kapısına tekmeleyip kapıyı açmaya çalışan ve sürücünün de kapıyı açmasını isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gergin anlar, başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.