Trafikte dehşet! Araca saldıran maganda kıskıvrak yakalandı

12:486/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Trafikte dehşet saçan sürücüye 240 bin TL cezai işlem uygulandı
Aydın’da trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek sürücülere korku dolu anlar yaşatan sürücü, sivil trafik ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir sürücü kedisine el kol hareketi yapıldığını iddia ederek araçtan inip önündeki kamyonete saldırdı. O anlara ait araç kamerası ortaya çıktı. Kayıtlara göre olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkiinde yaşandı. Ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete koşarak gelip cama vurmaya başladı. Kamyonetin kapısına tekmeleyip kapıyı açmaya çalışan ve sürücünün de kapıyı açmasını isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gergin anlar, başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri E.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücüye bu maddelerden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.



