Traktör sürücüsünün feci kazası: Olay yerinde hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Isparta'nın Aksu ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muzaffer Köse'nin kullandığı 32 EH 018 plakalı traktör, Akçaşar Mahallesi'nde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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