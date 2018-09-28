Tropik fırtına geliyor

Meteroloji, Orta Akdeniz’i tropik fırtınanın vurmasının beklendiği uyarısını yaptı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırmasının ve tropik fırtınaya dönüşmenin beklendiğini açıkladı.

TEDBİR ALINMALI

Fırtınanın pazar günü Ege kıyılarına ulaşmasının beklendiği belirtilere, “Rüzgarın hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşması ve metrekareye 75 kilogram ve üzere şiddetli yağış düşmesi beklenmektedir” denildi. Açıklamada, tekne turları başta olmak üzere deniz aktivitelerinin durdurulması ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

YIKICI ETKİSİ OLUR

Tropik fırtınanın Ege Bölgesi’nde şiddetli rüzgar ve yağışa neden olacağı kaydedildi. Mevcut verilere göre, fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’yi etkisi altına alacağı belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, iklimdeki değişiklikler nedeniyle sıcak kuşağın alanının genişlediğine işaret ederek, bu nedenle Ekvator çevresinde olmasına alışılan bu tür fırtınanın daha geniş salınımda görülmeye başladığını vurguladı. Tropik fırtınanın oluştuğu alçak basıncın merkezinde yıkıcı etkilere yol açabildiğini belirten Çukur, “Özellikle Ege’nin güneybatısı etkilenir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar görülebilir” dedi. Tropik fırtınada şiddetli yağış ve rüzgarın görüldüğünü hatırlatan Çukur, bu nedenle su baskınlarının oluşabileceğini anlattı.

İZMİR ALARMA GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtınayla ilgili tüm birimlerin alarma geçtiği bildirildi. Açıklamada, tüm birimlerinin, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

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Feribot seferleri iptal oldu

Olumsuz hava koşulları feribot seferlerini aksattı. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı. Kuzey Ege’de 3 gündür devam eden fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferleri de iptal edildi.