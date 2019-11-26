Gündem Karlov dosyasında, dönemin TRT çalışanlarına FETÖ üyeliğinden dava
ANKARA

TRT çalışanlarına Karlov suikastı davası

Karlov dosyasında, dönemin TRT çalışanlarına FETÖ üyeliğinden dava

FETÖ’nün Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi İHA
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikaste kurban gitmişti.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikaste kurban gitmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikastin TRT’de yayınlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TRT personeli 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

  • Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin TRT ana haberde yayınlanmasına ilişkin TRT personellerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Büyükelçi Karlov'un katili suikaste böyle hazırlandı
OYNAT 01:42
Büyükelçi Karlov'un katili suikaste böyle hazırlandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın suikaste hazırlık görüntüleri ortaya çıktı. Altıntaş'ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, Merkez Haber Sorumlusu S.Y., muhabir H.İ. ve kurgucu İ.N.’nin FETÖ’ye üye olduğunun belirlendiği, bu kapsamda şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmaları talep edildi.

Haber Koordinatörü M.A.K., muhabir A.O.Ö. ve kurgucu Y.E.A.’nın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanması istenildi. İddianamede, bazı şüphelilerin FETÖ şirketlerinde çalıştığına dair kayıtların bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, muhabir H.İ.’nin eşinin ankesör soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü kaydedildi. İddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Karlov suikastinin azmettiricisini icra takibi yakalattı
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Karlov suikastinin azmettiricisini icra takibi yakalattı
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