Trump petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük petrol şirketleri, petrolü çok daha düşük fiyatlarla satın almalarına rağmen bunu pompa fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Bu arada fiyatlar sert şekilde düşüyor! Başka bir deyişle, müşterilere fahiş fiyat uygulanıyor. Adalet Bakanlığı’na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatlarının, gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlaması iyi olur” ifadelerini kullandı.