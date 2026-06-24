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Trump petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi

Trump petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi

17:3224/06/2026, Çarşamba
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, büyük petrol şirketlerinin ham petrolü çok daha düşük maliyetlerle tedarik etmelerine karşın, bu avantajı tüketiciye yansıtmadıklarını vurguladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, büyük petrol şirketlerinin ham petrolü çok daha düşük maliyetlerle tedarik etmelerine karşın, bu avantajı tüketiciye yansıtmadıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından küresel petrol fiyatları düşmesine rağmen bu düşüşün ABD’de pompa fiyatlarına yansıtılmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük petrol şirketleri, petrolü çok daha düşük fiyatlarla satın almalarına rağmen bunu pompa fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Bu arada fiyatlar sert şekilde düşüyor! Başka bir deyişle, müşterilere fahiş fiyat uygulanıyor. Adalet Bakanlığı’na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatlarının, gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlaması iyi olur” ifadelerini kullandı.


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