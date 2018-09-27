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POLİTİKA

Trump ve AB’den İdlib teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye İdlib konusundaki çabaları nedeniyle teşekkür etti. Trump ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

İdlib mutabakatına da değinen ABD Başkanı Trump, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de mutabakat sayesinde yeni bir katliamın engellendiğini belirtti. Mogherini, “Türkiye ve Rusya’ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Türk yargısı karar verecek

Yargılaması süren Rahip Andrew Brunson meselesine de değinen Erdoğan, Brunson'ın kaderine siyasetçilerin değil, Türk yargısının karar vereceğini söyledi. Erdoğan, Brunson'ın Türkiye'de terör örgütleriyle ilişkisi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığına ve daha sonra tutuklandığına işaret ederek, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada mahkemenin ne karar vereceğini bilmediğini, karar merciinin siyasiler olmadığını kaydetti. Rahip Brunson'ı cumhurbaşkanı sıfatıyla affetme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Yargımız bağımsızdır. Mahkemenin ne karar vereceğini bekleyip görelim" dedi. Erdoğan, Brunson davasının Türk ekonomisiyle uzaktan yakından ilişkisi bulunmadığını belirterek, şu anda ülkedeki ekonomik sıkıntının abartılacak bir süreç olmadığını, Türkiye'nin bunu kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacağını vurguladı. Erdoğan, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17,75'ten 24'e yükseltmesinin bağımsızlığının açık bir göstergesi olduğunu, kendisinin cumhurbaşkanı olarak faiz artışına karşı çıktığını yineledi.

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