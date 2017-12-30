TSK: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde yapılan faaliyetler neticesinde 53 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce kullanılan çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini, gerçekleştirilen faaliyetler esnasında 3 askerin şehit olduğunu, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK, yurt içinde terörle mücadele operasyonları, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde güvenliğin sağlanması, hudut hattında asayişin sağlanması gibi konularda son bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geçtiğimiz süreç içerisinde (22-28 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Batman, Mardin ve Irak’ın kuzeyi), teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi.Bu kapsamda Diyarbakır/Lice, Hazro, Silvan, Kulp; Bitlis/Tatvan, Sallıca; Tunceli/Hozat, Pülümür, Kızılmescit; Batman/Kozluk, Hasanko Mah.; Mardin/Ömerli ve Irak’ın kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edildi.

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53 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda 53 terörist etkisiz hale getirildi, 14 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 19 adet hafif silah, 75 kg amonyum nitrat, 6 adet el bombası, 3 bin 184 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 7 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet top mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 23 adet dinamit lokumu, 6 adet fünye, 28 adet şarjör, 2 adet telsiz, 7 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 121 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi, 14 adet EYP tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 54 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

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"Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 596 kişi yakalandı"

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 1 adet kaçak silah, 185 bin 10 paket kaçak sigara, 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 596 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen faaliyetler esnasında 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.