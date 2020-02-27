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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

TSK içindeki FETÖ'cü kriptolar itiraflarla çözülüyor: Balayında ses kaydını internete vermişler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında geçen kasımdan bu yana gerçekleştirilen 4 operasyonda yakalanan 503 askerden 84'ü itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan askerlerin itirafları, mahrem imamlarla ilgili paylaşımları, TSK içindeki kripto örgüt mensuplarını deşifre ediyor. İtirafçı A.B, örgütten biriyle değil de kendi isteği ile akrabasıyla evlendiğinde örgütün kurduğu kumpası "Evleneceğimi söyleyince karşı çıktılar. Balayına çıktığımda birliğimden beni aradılar, o ara askeri personele kumpas revaçtaydı. Bana 'sesin internete düşmüş, bilgin olsun' dediler. Birliğimde bilgisayar hurda makinalarının kaybolmasıyla alakalı yapmış olduğum toplantıyı ses kaydına almışlar. Ses kaydını kes-birleştir şeklinde diğer personellerin sesi çıkartılarak internete vermişler. Bu site örgüt tarafından kumpas için kurulan bir sitedir" ifadeleri ile anlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik son 4 operasyonda yakalanan 503 askerden 84'ü itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgütle ilgili önemli bilgiler verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra savcılıklar ve emniyet, örgütün kripto yapılanmalarının çözülmesi amacıyla titiz çalışma yürütüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda yürüttüğü soruşturmalar da hız kesmeden devam ediyor.

İtirafçı oldular

  • İzmir'de geçen kasımdan bu yana yapılan son 4 operasyonda 503 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 278'i tutuklandı, itirafçı olan 84'ü emniyetten serbest bırakıldı. 125 şüpheli ise tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerinden salıverildi.
  • 8 şüpheli sonradan değişen delil durumu ve sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı, 8 şüpheli de operasyon tarihi öncesinde diğer yerlerdeki birimlerce haklarında işlem yapıldığı için gözaltı talimatları iptal edildi.

İtirafçıların örgütle ilgili verdikleri bilgiler ise FETÖ soruşturmalarını daha da genişletiyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan askerlerin itirafları, mahrem imamlarla ilgili paylaşımları, TSK içindeki kripto örgüt mensuplarını deşifre ediyor.

Ses kaydını internete vermişler

İzmir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı eski üsteğmen A.B. de örgütle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Örgütle lise yıllarında tanıştığını belirten itirafçı, üniversite döneminde de bu irtibatının devam ettiğini aktardı. Üniversiteden mezun olmadan önce E.E. adlı örgüt üyesinin yönledirmesiyle Hava Kuvvetleri'nde sözleşmeli subay olmak için sınava girdiğini anlatan A.B, "Bana sınavda çıkabilecek soruları verdiler. Sonra sınavı kazandığımı öğrendim. 2008 yılının nisan ayında da göreve başladım." diye ifade verdi.

İtirafçı A.B, ilk görev yeri olan İstanbul'da örgüt üyelerinin kendisiyle iletişim kurduğunu ve "sohbetlere" katıldığını belirtti.

Bir süre sonra İstanbul'da bir akrabasıyla evlendiğini anlatan A.B, şu bilgileri verdi:

  • "Benden sorumlu örgüt mensubuna evleneceğimi söyleyince karşı çıktı. Balayına çıktığımda birliğimden beni aradılar, o ara askeri personele kumpas revaçtaydı. Bana 'sesin internete düşmüş, bilgin olsun' dediler. Ben de söyledikleri siteye girip dinledim, olay hatırladığım kadarıyla teğmenken birliğimde bilgisayar hurda makinalarının kaybolmasıyla alakalı yapmış olduğum toplantıyı ses kaydına almışlar. Ses kaydını kes-birleştir şeklinde diğer personellerin sesi çıkartılarak internete vermişler. Bu site örgüt tarafından kumpas için kurulan bir sitedir."

Eski doktor albay K.T. ise ifadesinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde görev yaptığı dönemde tanıdığı FETÖ firarisi Mustafa Sarsılmaz'ın kendisini İzmir'deki Yamanlar Kolejinde örgüt elebaşı ile tanıştırdığını söyledi.

İtirafçı eski astsubay F.H. ise örgüt abisinin kendilerine sürekli askeri okula girmeleri konusunda telkinde bulunduğunu anlattı.

Öte yandan bazı itirafçı askerler ise örgüt abilerinin tehditlerine maruz kaldıklarını ifade ederek, "Bizimle görüşeceksin yoksa şefkat tokatı yersin. Bizden ayrılamazsın yoksa seni okuldan attırırız" şeklinde tehdit edildiklerini belirtti.
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