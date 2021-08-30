TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Üç terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Göklerin Kartalları her daim görevinin başında!



TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/9GNH2H3vtA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021

GÜNDEM Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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