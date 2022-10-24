Gündem TTB kapatılmalı PKKnın safına girmiştir
MANİSA

TTB kapatılmalı: PKK’nın safına girmiştir

MHP lideri Bahçeli, TSK’ya “kimyasal silah” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkisini dile getirirken, "TTB'nin kapatılması, başkanının da bedel ödemesi haktır. Türk Tabipler Birliği başkanı, PKK’nın safına girmiştir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TTB kapatılmalı: PKK’nın safına girmiştir
Türk Tabipleri Birliği kapatılsın.

Manisa’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK’nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara sert tepki gösterdi. PKK’nın iddialarını yayan Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir” dedi. 2023’ün Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olacağını söyleyen Bahçeli, “Türkiye’ye tuzak kuranlar 2023’te alt edilecektir” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ‘ADAYIM’ DİYEMİYOR

Bahçeli şunları söyledi: “Henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika’ya biri gidiyor biri geliyor. İktidar ruhsatını ABD’den almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başında bekleyecektir. Henüz dış güçlerden adayı için izin alamadılar.

TERÖRİSTTİR, HAİNDİR, SUÇLUDUR

Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karşımızdadır. Türkiye’de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçemez. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. TSK’ya “kimyasal silah” iftirası bölücü terör örgütü PKK’nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir, suçludur ve dökülen şehit kanlarının vebali onların üzerindedir. Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması, başkanının da hesap vermesi haktır. Türk Tabipler Birliği başkanı, PKK’nın safına girmiştir.”

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