Gündem Tuğçeyi asansör boşluğuna itmiş
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Tuğçe’yi asansör boşluğuna itmiş

Konya’da, üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes’in (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Kafes'in genç kızı asansör boşluğuna ittiği anlar kameraya kaydedildi.
Mustafa Kafes'in genç kızı asansör boşluğuna ittiği anlar kameraya kaydedildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Yasemin İ.’nin oturduğu binaya geldi. Ancak ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi. Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli Tuğçe, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü.

‘ALKOLLÜYDÜM’

Mustafa Kafes

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden ağır yaralı olarak çıkartılan Gürbüz, hastanede hemen ameliyata alındı. Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

  • Tuğçe Ülkü
  • Gürbüz’ün ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ‘’Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı. Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı. Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız’’ dedi.

10 GÜN ÖNCE GELDİ

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir’den Konya’ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi: ‘’Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. ‘Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim’ dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar. Eşim Ankara’da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm. Kızım 10 gün önce Nevşehir’den Konya’ya geldi. Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi’’ diye konuştu.

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