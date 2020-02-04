Tüm ekiplerimizle sahadayız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Valisi Aydın Baruş deprem sonrası Kale ilçesine bağlı mahalleleri birlikte gezerek, depremde meydana gelen hasarlı binaları yerinde incelediler. Akuşağı, Gülenköy, Kara Hüseyin, Karağaç, Uyanık, Uzun Hüseyin, Yenidamlar mahallelerini ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şunları söyledi:

YERİNDE İNCELEMELER YAPTIK

Başkan Gürkan, çadırda kalan vatandaşların sorunlarıyla bizzat ilgileniyor.

“Sayın Valimiz ile birlikte düzenlediğimiz mahalle gezilerimiz ve incelemelerimiz devam ediyor. Bugün de Kale ilçemizde ağır hasar gören Gülenköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Kara Hüseyin, Uzun Hüseyin, Uyanık mahallerinde hemşehrilerimizin yanında olup, incelemelerde bulunduk. Burada yapmış olduğumuz incelemelerde depremde evlerin gördüğü hasarları tespit ettik. Depremin olduğu andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Kale ilçemizde de sayın valimiz, kaymakamımız ve muhtarlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Kale ilçemizde depremde yıkılan evleri hep birlikte gezerek, yerinde incelemeler yaptık. Gerekli talimatları ilgili arkadaşlarımıza ilettik. Deprem sonrası tespit çalışmalarımız devam ediyor. Önemli ve sevindirici olan depremin çok büyük olmasına rağmen Kale ilçemizde can kaybının yaşanmamış olmasıdır”

BİRLİK VE BERABERLİK EN ÜST SEVİYEDE

Başkan Gürkan, “Devletimiz ile milletimiz birlikte bu sıkıntıları hep birlikte atlatmaya ve yaraları en hızlı şekilde sarmaya devam edeceğiz. Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde olduğu gibi Kale ilçemizde de birlik, beraberlik ve dayanışma üst seviyede devam ediyor. Bu anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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6 BİN ÇADIR 30 BİN KUMANYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmalarında bulunuyor.

Başkan Gürkan, deprem sonrasında ilk dakikadan itibaren ivedilikle gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Yerel yönetimler olarak, büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerimizi, valiliğimiz ile birlikte depremin meydana gelmesinden sonra ilimizde kriz masasını topladık. Ağır hasarların olduğu ve eski ahşap ve toprak evlerin olduğu, enkaz altında insanların bulunduğu Doğanyol’a çok seri şekilde arama kurtarma ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ulaştılar. Bizler de hemen en kısa zamanda gerekli koordinasyonları sağlayarak ulaştık. Saat 23.00 itibarıyla enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. 4 vatandaşımız vefat etmiş, yaralılarımızın ivedi bir şekilde hastanelere ulaştırılmıştır. Ahırlarda bulunan hayvanlarımızın da kurtarılması gerçekleştirilmiştir. Deprem sonrası, Büyükşehir Semt Konakları’mızı, sosyal tesislerimizi halkımıza açtık. Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Günlük 30 bin adet kumanya dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımları yine devletimizin ilgili kurumları vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu da depremle ilgili Malatya’nın ve ülkenin tecrübelerinin en güzel yansımasıdır. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın ziyaret etmesi, hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ve talimatları ile gerekli tedbirler alınmıştır.