Gündem Tüm yönleriyle aydınlatılacak
ANKARA

Tüm yönleriyle aydınlatılacak

Ankara'daki cemevlerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin kınama mesajları geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tüm yönleriyle aydınlatılacak
​Tüm yönleriyle aydınlatılacak.

Adalet Bakanı Bozdağ cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınadığını ifade ederek, “Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır” mesajını verdi. AK Parti Sözcü Çelik de “Ankara’da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ’TAN BİRLİK ÇAĞRISI

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Erbaş, “Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor
GÜNDEM
45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor
Tehlike durumunda müdahaleye hazırız

'Tehlike durumunda
müdahaleye hazırız'

NATO'nun Kosova Gücü'nden gerilime ilişkin açıklama.
Görenleri duygulandırdı

Görenleri duygulandırdı

Suyunu kullandığı iş yerinin önüne bu notu bıraktı.
Çavuşoğlu: Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm

ABD başta olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

Soylu 'Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha' diye duyurdu.

Bakan Kirişci Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi.

​O anlar saniye saniye kaydedildi.

​Üç gündür su akmıyor: CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.