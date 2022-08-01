​Tüm yönleriyle aydınlatılacak.

Adalet Bakanı Bozdağ cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınadığını ifade ederek, “Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır” mesajını verdi. AK Parti Sözcü Çelik de “Ankara’da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ’TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Erbaş, “Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.