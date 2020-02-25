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VAN

Tüm zararlar karşılanacak

İran’ın batısındaki Hoy kentinde önceki gün yaşanan 5.9’luk depremin etkilediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Van Başkale’de yaraların sarılmasına başlandı. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşların bütün zararlarının karşılanacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli ve ekibi deprem bölgesini ziyaret etti.
Bakan Pakdemirli ve ekibi deprem bölgesini ziyaret etti.

Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki iki deprem, sınır kenti olan Van’da yıkıma neden olurken, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Ağrı’da da hissedildi. İlk depremde, Başkale’nin Özpınar Mahallesi’nde yaşayan Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile yine aynı köyde yaşayan akrabalar Ekrem, Aydın, ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi’nde Ferhat Turca yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı.

Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Yaralılardan 12’si taburcu edildi.

250 KONUT 300 AHIR YIKILDI

Depremin hemen ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu. Gelenler Mahallesi’nde açıklama yapan Soylu, vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İranla sıfır noktasındayız. Devletimiz depremin ilk olduğu andan itibaren burada. Allah beterinden korusun, bu hasarı onaracak kabiliyetimiz de sabrımız da var. İlk tespitlere göre, 250 konut ve 300 ahır yıkıldı. 700’ün üzerinde ağır hasarlı yapı var. 2 bine yakın hayvan da telef oldu. Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Özpınar Mahallesi’nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı aileleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Pakdemirli, devletin şefkatli kollarıyla milletinin yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu sabah Van’a geldiğini belirten Pakdemirli, yaraları hep birlikte saracaklarını ifade etti. Bunu için çalışmaları başlattıklarını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu: “233 ahırımız yıkıldı. Yıkılan evlerimizin dışında onlar da bizim ekmek paramız. Küçükbaş 3 bin 329 telef gözüküyor. Büyükbaş 72 telefimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm bu zararlar karşılanacak. Gerek Bakanlığımızla alakalı gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, devlet tüm kurumlarıyla burada. Ne gerekiyorsa yapılacak bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

SEVKİYATLAR BAŞLIYOR

  • İlk etapta Başkale’ye 200 küçükbaş getirdiklerini, cenazelerin toprağa verilmesinin ardından dağıtılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, hızlı bir şekilde telef olan hayvanların yerine diğer illerden de sevkiyatların başladığını aktardı. Çiftçilerin, köylülerin, besicilerin hayatını sürdürebilmesini sağlamak maksadıyla bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Pakdemirli, “Bölgeye yonca, 2 kamyon saman sevkiyatı yaptık. Bu sevkiyatlar devam edecek. 108 ahır çadır bölgeye sevk ettik. 200 tane daha çadırımız bölgeye sevk ediliyor. Hayvanlarımızın da itlafı ve imhası konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Depremin yaralarını hep birlikte sarıyor olacağız” diye konuştu.

Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
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Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.


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