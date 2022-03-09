TÜMOSAN Konya Tarım Fuarı’nda: Çiftçi dostu milli ekipman

TÜMOSAN pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18.'si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na hem tarım makineleri hem de Ar-Ge standı ile katılım sağlıyor.

20 ülkeden 461 firmanın katılım gösterdiği fuar ile alakalı TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli gücün etkisini tekrar göstereceklerini belirterek “Bizler için önem teşkil eden, kendimizi evimizde hissettiğimiz, 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda; TÜMOSAN olarak traktör, zirai ekipman ve Ar-Ge standımızla, yüzde yüz Türk mühendisliği imzası taşıyan ürünlerimizi ve çalışmalarımızı sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halim Tosun

TÜMOSAN'A YOĞUN İLGİ

Fuarda hem traktör ve zirai ekipman hem de Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergileyen TÜMOSAN stantı yoğun ilgi gördü. 81 Premium Serisi traktörle ile ilgili bilgi veren Tosun, "TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri - 16 geri Hi-Lo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium Serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. 4 bin kg. kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium Serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile çiftçiler ile buluşmaya hazır” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL ÇİZGİ YÜKSEK DONANIM

Hâlihazırda 48 beygirden 124 silindirli olarak uzun yıllardır çiftçiler ile buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065 (65 HP) ve 8170 (65 HP) modellerini eklediklerini belirten Halim Tosun, "Klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını arttırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni donanıma sahip tarlaların klasiği 8000 serisinin 8005 (105 HP) modelini de fuarda sergiliyoruz. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Forklift müşterilerin ihtiyacına cevap veriyor

Yerli forklift projeleri hakkında da bilgi veren Tosun, "TÜMOSAN 2017 yılında başlattığı özgün forklift çalışmasında, pazardaki mevcut forkliftlere göre yüksek yerlilik oranına sahip, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağı ile ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

SİDA'nın motoru TÜMOSAN'dan

Zırhlı personel taşıyıcıların ilgili motor geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tosun, "Özellikle SİDA'da çalışmalarımız sürüyor. SİDA’da TÜMOSAN motoru olacak. Orada varil motor çalışması şeklinde. Motor, dataları hazır. Sadece döküm ve işleme kalıyor, toplamanız, çalıştırmanız ve kalibrasyonunu yapıp teslim etmeniz kalıyor. SİDA önemli bir proje. Orta Doğu ülkelerinde çok talep var. SİDA, SİHA gibi ses getiren bir proje olacak" diye konuştu. TÜMOSAN, fuarda Ar-Ge çalışmalarının da sergilendiği ayrı bir stant oluşturdu.

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