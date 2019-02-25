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POLİTİKA

Hamit Tuna'dan Burhanettin Kocamaz açıklaması: İspat et adaylıktan çekilirim

Tuna'dan Kocamaz'a yanıt: İspat et adaylıktan çekileyim

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Kocamaz'ın İyi Parti'den adaylığını kendisinin engelliği iddialarına yanıt verdi. "Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım." diyen Tuna, "Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar. Belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Hamit Tuna.
Hamit Tuna.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar. Belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum." dedi.

Cumhur İttifakı'nın desteklediği Tuna, Tarsus ilçesindeki Adana Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, projelerini anlattı.

İyi Parti'ye yanıt

  • Burada gazetecilere açıklama yapan Tuna, bugün bir televizyon kanalında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın şahsıyla ilgili söylediği iddialara yer verdiğini aktardı.
  • Kendisi hakkında, Kocamaz'a yönelik "İyi Parti'den dahi aday olmayacak" şeklinde bir ifade kullandığının öne sürüldüğünü hatırlatan Tuna, bu kişinin aday olamayışının ardından "mağdur edebiyatı" yaptığını söyledi.

Hamit Tuna seçim çalışmalarına devam ediyor.

Adaylıktan çekilirim

Akşener'in konuk olduğu televizyon programının sunucusuna mesaj attığını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Ben de Sayın Akşener'in programında sunucusuna yazdığım mesajda 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet, gerek başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ifade etsin adaylığımdan çekileceğim' dedim.

Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmet meselesidir. Biz çalışıyoruz, millet bize inanmış. Tabii çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu görüp şahsi bir atraksiyon, hareket yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı."

"Bu tamamen bir kurgu"

Tuna, adaylık müracaatı ve seçim takviminin 1 Ocak itibariyle herkese ilan edildiğini anımsattı.Herkesin bu takvime uymak zorunda olduğunu vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Şimdi siz niye son dakika, son saniyeye kalıncaya kadar bekletiyorsunuz? Hamit Tuna olarak MHP ve Cumhur İttifakı adayı olarak 24 saat öncesinde biz başvurumuzu yaptık. 4 tane evrak, bir şey yapmıyorsunuz, 2 dakikalık iş. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan 1 tane adamını vereceksin 'Beraberinde alındı belgesiyle evrakımı getir' diyeceksin.

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağını bildirdi.

Yaşananlar bir kurgu

25 yıl belediye başkanlığı yapmış, böyle tecrübeli bir siyasetçinin bu tezgaha düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı ve bugün genel merkezinin yaptığı açıklamada listeyi veremeyen, önceki fesih edilen yapının 16.55 itibariyle görevden alındığı söyleniyor. Şimdi 16.55'de görevden alacağınıza 16.55'de onun evraklarını teslim edip, etmediğini sağlam bir adamınıza gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor.

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Yani bu tamamen bir kurgu, Türkiye'de sansasyonel bir vaziyet çıkartmak, bir atraksiyon yapmak, mağdur edebiyatı yapmak ve demokrasiye sahip çıkın diyerek Türkiye'yi arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli, programlı bir senaryodur.

Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyor."

"Dava açacağım"

  • Tuna, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığına yapılan itirazlara ilişkin de "İtiraz edenler normal insanlar. Benim adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok. Git kendin tut madem öyle. İtiraz edecek insanlar. Ben yoğun çalışan bir insanım. 24 yıllık bir siyasi bir tecrübesi olan başarılı bir belediye başkanıyım. Millet bizi seviyor." dedi.Tuna, hakkındaki iddialarla ilgili dava açacağını belirterek, "Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar. Belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İyi Parti'den aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı.

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, Kocamaz da itiraz edenlerin Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler olduğunu öne sürmüştü.

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