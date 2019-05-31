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Gündem Tunceli Belediyesinin Dersim kararına soruşturma
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POLİTİKA TUNCELİ

​Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma - Tunceli Dersin İçişleri Bakanlığı soruşturma

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi. Hatırlanacağı üzere Belediye Meclisi'nin aldığı karar en büyük tepkiyi MHP Lideri Bahçeli göstermiş ve "Karar yok hükmündedir" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Tunceli Belediyesi ana giriş kapısı.
Tunceli Belediyesi ana giriş kapısı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki "Tunceli" isminin yazılı olduğu tabelanın "Dersim" diye değiştirilmesi yönünde karar almıştı.

Kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."

Bahçeli sert tepki göstermişti

Göreve geldikten sonra "Dersim Belediyesi" adındaki Twitter hesabını kullanan TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli, "İlgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı "Dersim" kararının belediye meclisinde oylanması ve oylama sırasında karara "evet" oyu veren meclis üyeleriyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirdiği müfettişin Tunceli'ye gelerek soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.

Bakanlığın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişi'nin dün Tunceli Belediyesi'ne giderek gerekli belgeleri aldığı, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile bir süre görüştüğü bildirildi.

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Müfettiş, soruşturmasını Tunceli Valiliği'nde yürüttüğü, bugün Belediye Meclisi'nde "Dersim" kararına evet oyu veren 9 belediye meclisi üyesinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

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