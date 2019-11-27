Gündem Tunceliye mevsimin ilk karı yağdı Yollar kapandı araçlar yolda kaldı
TUNCELİ

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Haber Merkezi DHA İHA
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

DHA
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

DHA
Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

3 ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

5 günlük Tunceli hava durumu için tıklayınız

Sivas’ta kar fırtınası yüksek kesimlerde etkili oldu

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde fırtına yerini kar fırtınasına bıraktı. Sivas- Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar fırtınası görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Bakım Evi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar gün boyu sürdü. Trafikte aksamalar yaşanmadı.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde fırtına yerini kar fırtınasına bıraktı.

Kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirten sürücüler, "Beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Şu ana kadar sorun yaşamadık. Ama sonra ne olur bilmiyoruz" dediler.

Başka sürücüler de karın geç yağdığını belirtip, bu mevsimde yaşanan hava koşullarının normal olduğunu ifade etti.

Sivas- Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kızıldağ Bakım Evi Ekip Başı Ali Çağlayan, ekip olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Biz 11. ayda kış koşulları için hazırlıklarımızı tamamlayıp çalışmaya başlarız. Burada nöbet sistemi ile 24 saat hizmet veriyoruz. Bugün kar yağmaya başlaması ile temizleme çalışmalarına başladık. Şuan yollarımız açık” dedi.

5 günlük Sivas hava durumu için tıklayınız

Milletin gönlünü kazanacakhiç bir planları yok

Milletin gönlünü kazanacak
hiç bir planları yok

Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuşuyor.
11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı

11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı

​Bakan Kurum “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” demişti.
Ben deAdalet okuyorum

Ben de
Adalet okuyorum

​İnternet dolandırıcılığından yargılanan gencin son sözü.
Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

​Şiddetli tipi yolları kapatınca sürücüler yolda kaldı.
2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

Düşük gelirli ailelere sunulan kademeli tarifeler de kaldırılacak.

'Sahte mehdi' toprağa verildi

'Sahte mehdi' toprağa verildi

Yaklaşık 3 bin destekçisi cenaze töreni için mezarlıkta toplandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Düşmanın<br> korkulu rüyası

Düşmanın
korkulu rüyası

​İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği 'Timsah'lar.
Sayısı 52 bini geçti

Sayısı 52 bini geçti

Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları hızla sürüyor.
İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
Kuyumcular harekete geçti

Kuyumcular harekete geçti

​Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular.
Affı duyan başvurdu

Affı duyan başvurdu

31 Aralık sonrası bakanlık ihale ile satışa çıkaracak
Büyük depremi tetiklemez

Büyük depremi tetiklemez

Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliği değerlendirdi.
Kutuda tutmak<br>için almadık

Kutuda tutmak
için almadık

​Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması.
Depremzedeler<br>Ankara'da

Depremzedeler
Ankara'da

​TSK'ya ait bir uçakla geldiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.