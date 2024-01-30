Turan Projesi'ne 35 milyon yatırım

Ümraniye Belediyesi, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek ve onların gelişimine destek sağlamak amacıyla Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliğinde Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi kurulmuştu. Finansal teknolojiler alanında girişim ve projelerin geliştirilmesin katkı sağlama hedefiyle yola çıkılan merkez ilk meyvesini verdi. Merkezde geliştirilen Turan projesi, United Payment liderliğinde gerçekleşen devam yatırım turunda 35 milyon lira yatırım aldı. Proje ile Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan'da hızlı bir sürede para transferi yapılması hedefleniyor. Turan Kart kullanıcılara; 7 gün 24 saat para transferi, temassız ödeme, fatura ödeme ve karekodla ödeme gibi birçok hizmeti sunarken, aldığı yatırım ile tüm Türk devletleri arasında tek bir cüzdan ile dijital para transferi sağlıyor.





10 GİRİŞİMCİNİN BAŞVURUSU ONAYLANDI

Projeye ilişkin konuşan Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Takım Lideri Özkan Can, “İlk kuluçka merkezini Beyoğlu’nda; oyun, dijital sanat, mobil uygulamalar odaklı açmıştık. Cube Ümraniye ise açılan ilk finans odaklı kuluçka merkezi oldu. Bugüne kadar yapılan başvurular kapsamında 10 girişimci başvurusunu onayladık. Bu şirketlerin personelleri de burada görev almaktadır. Açılışından 3 ay süre içinde ise Turan şirketimiz ilk yatırımını aldı, burada ilk meyvesini verdi” diye konuştu.





KAYIT DIŞI EKONOMİNİN DE ÖNÜNE GEÇECEK

Turan App Kurucusu Özgür Bayraktar ise “Türk devletleri arasında finansal köprü kurmayı hedefliyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye ile diğer Türki devletlerinin yakın ilişkisiyle birçok anlamda ortak çalışmalar oldu. Bölgede de Teknoparkların ve çeşitli projelerin birlikte yürüdüğünü gördük ve deneyimleme fırsatımız oldu. Ümraniye Cube bizim için sadece klasik bir teknopark faaliyetinden ziyade bölgedeki kurulan iş birliği açısından işimize yarayacak ve iyi bir network oluşturacak bir merkezdir. Türkiye'de yaşayan 1 milyona yakın Türk soydaşımız var. Bu Türk soydaşlarımız finansal işlemlerin çoğunu illegal tabir ettiğimiz kayıt dışı yöntemlerle yapıyorlardı. Kendi devletlerine para transferi yapma süreçlerini yüzde 100 dijitalleştirerek, bununla birlikte regülasyonel ve mevzuat yeterliliklerini de sağlayarak kayıt dışı ekonominin önüne geçmek istiyoruz" dedi.



