Turizmin Yüzyılı Düzce'de yaşanacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her zaman sözünü ettiği Düzce’nin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak adımları atmaya devam ediyor. Doğal zenginliklerin büyük yer kapladığı Düzce’ye konaklamalı turizm gezilerinin düzenlenmesi, turların geçiş rotalarına eklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği kuran Başkan Özlü, çalışmaları kesintiye uğratmadan gelecek dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı’nda kurulan sosyal tesis sayesinde günübirlik ziyaretler için sıkça tercih edilen doğal güzellik geçtiğimiz aylarda yapımında sona yaklaşıldığı Bungalov ve Dome Çadırlarla da turizm potansiyelini giderek zenginleştiriyor. Önümüzdeki yaz misafirlerin ağırlanacağı konaklama alanları hem yerelde hem de ulusalda heyecanla karşılandı. Yine Akçakoca’da bulunan Akçakoca Bey Konakları ile Vilayetler Evi Hotel’in Düzce Belediyesi işletmesine devredilmesi de turizme yapılan yatırımların çok yönlü olduğuna kanıt olarak değerlendirildi.

TÜRSAB çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak

“Turizm Yüzyılı Düzce’nin yılı olacak” diyerek işe koyulan Başkan Özlü, şehir merkezine çok yakın mesafede bulunan ve kamp yapmaya çok uygun Korugöl’ün turizme kazandırılması amacıyla TÜRSAB ile anlaşmayı tamamladı. Günübirlik mesire alanlarının bu yıl içinde tamamlanacağı yatırımda bir sonraki yıl konaklama alanlarının düzenlenmesi için çalışma başlatılacak. Çevre illerde kampçılık ile ilgilenen toplulukların memnuniyet ile karşıladığı yatırım en kısa sürede bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.

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