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TRABZON

Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’e radar üssü

Türk Hava Kuvvetleri, Trabzon’un Of ilçesinde radar üssü kuracak. Kurulacak Radar Mevzi, Karadeniz’deki hava sahasını gözlemleyecek. Radar mevzi için bölgede ilk incelemeler yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’e radar üssü
Üssün kurulacağı bölgede incelemelerde bulunuldu.

Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Cos Tepe’sine Radar Mevzi kurulumu gerçekleştirecek. Kurulacak Radar Mevzi, Karadeniz’deki hava sahasını gözlemleyecek.

Altyapı ve üstyapı ihtiyaçları için ihalesi yayınlanan Radar mevzi için 222 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu şunları söyledi:

Bugün, 222 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş’i belediyemizde ağırladık. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için zorlu bir mücadele sürdüren Komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, her daim birlikte çalışmaya devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

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