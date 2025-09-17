Türk Hava Yolları Port Sudan’a uçuş başlattı

Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), bugün Sudan'ın en büyük liman şehri ve ülkenin geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'a başlattığı uçuşla kıtadaki destinasyon sayısını 63'e yükseltti.

İlk sefer dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağın kapısında yolculara lokum ikram edildi. Uçağın Port Sudan Havalimanı'na inmesinin ardından ise kurdele kesimi yapıldı.

Havalimanının VIP Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, 29 ay sonra Sudan'a THY'nin tekrar sefer başlattığını belirtti.

Bu uçuşların başlatılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının kadirşinaslığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu uçuşlarla Türk halkı ve Türkiye zor durumda kalan dostlarının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uçuşlarla Sudan'ın yalnız olmadığını, Sudan'ı yalnızlığa sürüklemek isteyenlere inat tekrar kararlılığımızı, dostluğumuzu ortaya koyarak güçlü bir mesaj verdik. Bu uçuşlar Türk Hava Yollarının Türk dış politikasının ve diplomasisinin temel direklerinden biri olduğunu tekrar ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika'da menşei kıta dışı olup en fazla destinasyona uçan uluslararası hava yolu konumundayız"

THY Yönetim Kurulu Üyesi Melih Ecertaş, THY'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolu şirketi olduğunu söyledi.

Port Sudan'a uçuş başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ecertaş, "Afrika kıtasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bugün 60'tan fazla noktaya sefer düzenleyen ve Afrika'da menşei kıta dışı olup en fazla destinasyona uçan uluslararası hava yolu konumundayız. Bu başarımızı sadece ticari bir kazanım olarak değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki köprülerin güçlenmesi için bir katkı olarak görüyoruz. Bugün Port Sudan'ı İstanbul üzerinden yalnızca Türkiye'ye değil, 131 ülkede 354 destinasyonla dünyaya bağlıyoruz. Böylelikle Sudanlı dostlarımız iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha geniş imkanlara erişebilecekler." diye konuştu.

"THY aracılığıyla dünyaya yeniden açılma fırsatı buluyoruz"

Sudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bugünün kendisi için çok güzel ve değerli olduğunu söyledi.

"THY aracılığıyla dünyaya yeniden açılma fırsatı buluyoruz." diyen Cabir, bu açılımın uzun süre devam etmesi temennisinde bulundu.

Cabir, çok yakında ülkenin ana havalimanı olan başkent Hartum Havalimanı'nda da THY'nin yeniden seferlerine başlamasını istediğini kaydetti.

Türkiye'nin Sudan'a açılımının yeni bir şey olmadığını dile getiren Cabir, "Biz tarihsel olarak da birbirimize açığız. İnşallah bu açılım artarak devam eder. Ayrıca, sadece hava yolları alanında değil, ulaşım, kültür, eğitim gibi çok sayıda alanda da işbirliği yapma imkanımız vardır. İki ülke arasında çok büyük gelişmelerin yaşanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seferler Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da pekiştirecek"

Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, THY'nin dünyanın farklı yönlerine giden seferlerinde Port Sudan'ın da bir durak olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

THY'nin Port Sudan'a uçmasının yalnızca yolcuların, ticaretin veya iş insanlarının hareketliliği değil, daha fazlasını ifade ettiğini aktaran Nur, "Bu seferler Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da pekiştirecek." dedi.

Törene, THY İkinci Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla, Sudan Genel Sivil Havacılık Direktörü Ebubekir Sıddık Muhammet Abdullah ile diğer yetkililer katıldı.

Haftada 3 sefer yapılacak

THY, Port Sudan uçuşlarını Boeing 737 tipi uçaklarla 29 Eylül'e kadar haftada iki, 29 Eylül'den sonra ise haftada 3 sefer düzenleyecek.

Yolcular, 15 Aralık'a kadar satın alacakları biletlerle 31 Mart 2026'ya kadar İstanbul'dan Port Sudan'a 585 dolardan, Port Sudan'dan İstanbul'a ise 638 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.











