Türk müziğinin geleceğini okullarla inşa ediyoruz

Türk müziğinin geçmişten bugüne uzanan birikimini aktarma amacıyla düzenlenen "Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı", Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, okulda yetişen çocukların birer kültür insanı olmalarını ümit ettiğini söyledi. Erdoğan, “Türk müziğimizin, kültürümüzün, kimliğimizin geleceğini inşa etmede birbirimizle daha çok paylaşmaya, daha çok istişare etmemize ihtiyacımız var. Kurumların sayısının artması çok kıymetli. İnanıyorum ki Palet Türk Müziği İlkokulu da bunu sağlayan kurumlardan bir tanesi olarak geleceğimize hizmet edecek” dedi. Erdoğan, okulun 7 yıl önce açıldığını ancak hâlâ yeterince tanınmadığını söyleyerek katılımcılardan tanıtım konusunda destek istedi.