​Türk polisi yakalar

Tekirdağ’da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazan provokatör yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış.” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yapılan açıklamada ise, “G.D, 30 Mart tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama ve gözaltı kararına istinaden yakalanarak gözaltına alınmıştır.” denildi.
İSTANBUL’DA DEVAM EDECEKMİŞ
- Açıklamada, şunlar kaydedildi: “G.D. isimli kişinin, geçmiş dönemlerde herhangi bir suç kaydı olmamakla birlikte sosyal medya hesaplarında saplantılı paylaşımlarının bulunduğu tespit edilmiştir.” Bu arada zanlının ilk ifadesinde, “Yakalanmasaydım aynı eylemleri İstanbul’da da yapacaktım” dediği öğrenildi.