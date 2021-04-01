​Türk polisi yakalar

Dünya

Fransa'da bir aylık kapanma kararı: 10 kilometreden uzağa gitmek yasaklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde bir ay boyunca vatandaşların evlerinde 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu. Macron ayrıca, okulların da iki haftalık tatili de kapsayacak şekilde önümüzdeki üç hafta boyunca kapalı olacağını duyurdu.