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ANKARA

Türkeş'i anma etkinliğinde arbede

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan kavga ile ilgili, "Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede çıkmış, görevli personel ve çevik kuvvet personelimiz salon içerisine girerek grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
Türkeşi anma etkinliğinde arbede
Anma etkinliğinde arbede

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, dün MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında salona giren yaklaşık 50 kişilik grup ile programı düzenleyenler arasında kavga çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 4 kişi yaralandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA


Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliğince anma etkinliğinin düzenleneceğinin Ankara Valiliğini bildirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlimizde düzenlenecek olan her türlü açık hava toplantısı ve kapalı yer etkinliğinde olduğu gibi etkinlikle ilgili risk değerlendirilmesi yapılarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı emrinde yeteri kadar personelle görev alınmıştır.
Organizasyonu düzenleyen kuruluş tarafından katılımcı sayısı ve isimlerine ilişkin bir bildirimde bulunulmadığı için katılımcı olarak gelenler üst aramaları yaptırılarak bina içerisine alınmıştır. Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede çıkmış, görevli personel ve çevik kuvvet personelimiz salon içerisine girerek grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."
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