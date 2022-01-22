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ANKARA

Türkiye Afganistan'a iyilik treni gönderiyor: 15 günde bir yola çıkacak

Büyük bir insani kriz yaşanan Afganistan için AFAD koordinatörlüğünde 10 yardım kuruluşu seferber oldu. Afganistan halkı için 710 acil ihtiyaç ürünü taşıyacak bir iyilik treni yola çıkacak. Önümüzdeki hafta yola çıkması planlanan tren, 15-20 gün aralıklarla düzenli sefer yapacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye Afganistana iyilik treni gönderiyor: 15 günde bir yola çıkacak
İnanç Kabadayı,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Afganistan’a yardım için gönderilecek ‘iyilik treni’ ilk seferine önümüzdeki hafta çıkıyor. Tren bir süre düzenli olarak ülkeye yardım taşıyacak.

Büyük bir insani kriz yaşanan Afganistan için AFAD koordinatörlüğünde 10 yardım kuruluşu kampanya başlattı. Nüfusun yüzde 71’inin acil yardım beklediği lkeye yardımlar, iyilik treni ile gönderilecek.

710 ACİL İHTİYAÇ ÜRÜNÜ

38 milyon insanın yaşadığı ülkede gıda stokunun ay sonunda biteceği uyarısı yapılırken yardım kuruluşlarının göndereceği tren gıda, kışlık kıyafet, battaniye, hijyen ve sağlık malzemeleri başta olmak üzere 710 acil ihtiyaç ürünü taşıyacak.

İLK SEFER HAFTAYA

İlk seferine önümüzdeki hafta çıkacak olan yardım treninin bir kereye mahsus olmayacağı, bir dönem düzenli olarak sefer yapacağı belirtiliyor. İlk tren yola çıktıktan sonra 15-20 gün aralıklarla yeni yardım trenlerinin gönderilmesi hedefleniyor.

DURUM İÇLER ACISI

Ülkedeki durumun içler acısı olduğunu belirten Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal şunları anlattı: “Biz de yardım trenine bir milyon TL değerinde battaniye ve kışlık kıyafet yardımı ile katılıyoruz.”

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