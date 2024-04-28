Türkiye Almanya’nın istikrarının teminatı

Almanya, Gizli Servis Müsteşar Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı, Parlamento Başkan Yardımcısı, Posta Teşkilatı'nın, Eyalet Maliye Bakanlarının ve Tarım Bakanının Türk olduğu bir ülke. Rusya’nın, Avrupa’nın özellikle de Almanya’nın güvenliğini tehdit ettiği günümüzde Türkiye sadece NATO’nun Doğu kanadını göğüsleyen bir cephe ülkesi olarak değil, ülke içindeki

Türk nüfusu ile de Almanya’nın istikrarının teminatı.

Zira savunma bütçesini 50 milyar avrodan 100 milyar avroya yükselten, Rus yayılmacılığına karşı Baltık Bölgesi'nin karadan ve hava savunmasında Türkiye ile hareket eden Almanya yeni bir adım daha atıyor.

Subay arayışına Türkçe verdiği ilanlarla çözüm arıyor. Alman Deniz Kuvvetleri Türkçe hazırladığı panolarla, “Senin Ülken, Senin Ordun” sloganıyla Alman donanmasında rütbeli, Türk silah sistemleri uzmanı istihdam ediyor.