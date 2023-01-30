Türkiye aynı kararlılıkta

Arka arkaya gelen bölücü ve İslamofobi skandalları nedeniyle üyelik yolu tıkanan İsveç’in süreci temmuza kadar durdurması Türkiye’nin kararlığını etkilemeyecek. Kaynaklar, bu süreçte Türkiye’yi etkileyen bir durum olmadığını belirtirken, tavizlere yer vermeden kararlılığın korunacağını vurguladı. NATO müzakerelerinin tekrar başlaması halinde ise Türkiye’nin aynı görüşmelerde aynı sorumlulukla devam edeceğini belirten kaynaklar, hiçbir şekilde mutabakattan ve değerlerden taviz verilmeyeceğini sözlerine ekledi.