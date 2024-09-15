Türkiye Ayşenur'u uğurladı: Huzur içinde uyuyordu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde gözyaşları içinde ve tekbirlerle toprağa verildi. Şehit Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camii'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı, caddeye ve camiye dev Türk bayrakları asıldı. Bazı vatandaşların Filistin bayrağı taşıdığı cenaze töreninde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

DEVLET YALNIZ BIRAKMADI

Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı. Öte yandan çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcileri de cenaze törenini canlı yayınla aktardı.

KANI YERDE KALMAYACAK

Eygi için kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ DAVASI

Bugün burada Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren duruma müdahale edildiğini, Adli Tıp Kurumunun da uluslararası standartlarda otopsi raporlarını ortaya koyduğunu anlattı.

RACHEL CORRIE'Yİ DE ANIYORUZ

Cenaze namazı öncesi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Kurtulmuş, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü. Burada, İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Rachel Corrie de benzer bir şekilde Filistinlilerin haklarını korurken İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledilmiştir. Rachel Corrie'yi bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Ayşenur kızımızın, evladımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız ve bunlar yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde fitil fitil burunlarından getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail hesap verecek

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. Fidan, İsrail askerleri tarafından "Kasıtlı biçimde hedef alınan" ve öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi Hakk’a uğurladıklarını belirtti. Eygi'ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileyen Fidan, "Bu insanlık dışı saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı. Fidan, "İşlerine gelen her fırsatta insan hakları havarisi kesilenlerin iki yüzlü sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecek; on binlerce Filistinli ve onlara destek veren Ayşenurların haklı mücadelesi, adaletin er ya da geç yerini bulacağına inananlar tarafından minnetle hatırlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Eygi'nin yakınları defnedilmeden önce son kez tabutuna dokundu. Baba Suat Eygi ise kızının mezarına toprak atılırken zorlukla ayakta durabildi.

Geleceğim dedi ama dönmedi

Şehit Eygi, son yolculuğuna uğurlanırken, anneanne Nevran Birden, torunu Eygi’nin ölümünün bütün ölümlerini bastırdığını ifade etti. Birden “Benim çocuğum çok tatlı bir kızdı. Çocuğum gidip geleceğim dedi ama dönmedi. Kurşunları yedi benim çocuğum. 230 metre ileriden vurmuşlar. Ağacın dibindeymiş yavrum. Cuma gününden beri yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum” dedi.

Hamid Mazhar Ali, Numan Kurtulmuş

Yüzünde nur vardı

İşgal altındaki Batı Şeria’da soykırımcı İsrail’in keskin nişancıları tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonucu Didim Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şehit Ayşenur’un Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü. Aile üyeleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğularak Ayşenur’un cenazesini hastanenin morg girişinde karşıladı. Ayşenur’un eşi Hamid Mazhar Ali, morgdan çıktıktan sonra şunları söyledi: “Morgda Ayşenur’u görmeye girdiğimde yüzü bembeyazdı, çok güzeldi, yüzünden resmen nur akıyordu. Onu görmeden önce kalbim acıdan kavruluyordu onun huzur içinde uyuduğunu gördüğümde benim de kalbimin yangını dindi sanki.”

HERKESE İYİLİK YAPARDI

Ayşenur’un teyzesi Gülay Yeniceoğlu ise yeğeninin Filistin’e gitmeden önce kendisinde 2 gün kaldığını söyleyerek şunları ekledi: “Ayşenur’um melek gibi bir insandı, herkese iyilik yapardı. Gitmeden önce 2 gün bende kaldı, Filistin’e gideceğini söylemedi sadece Ürdün’e gideceğini biliyordum. Yavrumun son kez yüzünü gördüm bembeyazdı melek gibiydi. Yüreğim paramparça oldu.” Dede Şahin Birden ise en son Ayşenur’u 2 sene önce gördüğünü belirterek bu acıya dayanmanın çok zor olduğunu vurguladı.

İNSANLIK ALEMİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sabahın erken saatlerinde taziye evine getirilen şehidin naaşı için valilik günler öncesinden hazırlıklar yaptı. Taziye evindeki çadır sayısı artırılarak protokol alanı oluşturuldu. Taziye evine çıkan sokaklar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı. Cenaze namazına katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak Filistin’in özgürleşmesine yönelik sloganlar attı. Cenaze namazından önce konuşma yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, “Allah şehidimize rahmet eylesin. Bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık aleminin başı sağ olsun. Orada şehit düşen 41 bini aşkın şehidimizle beraber menzillerini mübarek eylesin” dedi.

ABD’den İsrail’e angajman uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve nihai soruşturma raporunu beklediklerini belirtti. Miller, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü" dedi. Miller, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.











