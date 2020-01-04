Gündem Türkiye iç savaşı önleyecek
POLİTİKA

Türkiye iç savaşı önleyecek

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bloğun safları sıklaştırmasının ardından Libya ile yapılan mutabakat tüm dengeleri değiştirdi. Süreç içerisinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UHM) Türkiye’den asker talep etmesi karşı blokta tedirginliğe yol açtı. Hafter bölgedeki saldırılarını artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UMH’ye destek için bölgeye intikalini sağlayacak tezkere Meclis’te kabul edilince Hafter cephesinin paniği iyice arttı. Konu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen “Türkiye’nin Libya Politikası ve Libya Krizinin Geleceği” adlı panelde ele alındı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Panele katılan SETA Araştırmacısı Emrah Kekili, “Hafter dış ülkelerden aldığı destekle Bingazi’de tutunmayı başardı ama arkasına aldığı uluslararası güce rağmen Trablus’a giremedi. Eğer Trablus’a girmeyi başarsaydı onu meşrû güç ilan edeceklerdi. Tüm bu planları Türkiye bozdu” dedi. Kekili, Libya’ya askeri desteğin yanında bu ülkenin inşasına da destek olunması gerektiğini kaydetti.

  • Emrah Kekilli
  • ***
  • Murat Aslan
  • ***
  • Talha Köse

800 MİLYAR DOLAR

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan ise “Hafter geçmişinde büyük başarılar elde eden bir asker değil. ABD’den gelerek devrimi sahiplendi. Hasta olan Hafter oğlunun kontrülüne verdiği tugaylarla kendisinden sonra getirme çabasında. ‘Trablus düşerse meşrû hükümet de düşer’ diye bir algı var. Türkiye’nin ilk siyasi hedefi meşrû hükümetin ayakta kalmasıdır. Fiziki hedefi ise Trablus’un meşrû hükümetin elinde kalmasını sağlamaktır. Libya’nın Batılı bankalarda 800 milyar dolar parası var. Bu paranın serbest kalmasını istemiyorlar. Kaliteli bir petrol de var. Dış aktörler kendilerine uyan bir sistem gelmediği sürece siyasi istikrar sağlanamayacaktır” diye konuştu. Hafter’in başarılı olması durumunda iç savaş başlayacağına dikkat çeken İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Talha Köse de, “Türkiye bölgedeki varlığıyla olası bir iç savaşı engeleyecektir. Aksi taktirde Hafter’in başarısı Tunus’u, Cezayir’i ardından Türkiye’yi etkileyecektir. Asıl terörü Hafter Trablus’u ele geçirirse göreceğiz. Uluslararası güçlerin istediği tablo, yarı sömürge ve istikrarsız bir Libya’nın ortaya çıkmasıdır. Bunun önüne ancak Türkiye geçebilir” yorumunda bulundu.

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