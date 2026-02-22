Türkiye için hayati eşiği aştık

12 Eylül darbe anayasasının Türkiye için artık yeterli olmadığını belirten Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının hızla gündeme alınması gerektiğini vurguladı: “Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili herhangi bir gizli gündem yoktur. Anayasa değişikliği referanduma sunulması durumunda süreç zaten milletin önünde gerçekleşecek.”