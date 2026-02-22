Türkiye için hayati eşiği aştık

Terörsüz Türkiye sürecindeki komisyon çalışmalarını değerlendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, farklı partilerin ortak bir noktada buluşmasının önemini vurguladı: Türkiye için önemli bir hayati eşikti. Bu eşiği aştık. Rapor doğrultusunda yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin Ramazan’dan sonra Meclis gündemine alınması gerek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’daki Filizi Köşk’te düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, özellikle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu doğrultusunda yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin Ramazan’dan sonra Meclis gündemine alınması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, “Hemen Ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Güzel bir sözümüz var, ‘Hayırlı işlerinizde acele ediniz.’ Bir yere kadar geldikten, böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra, bunun gereğini yerine getirmek lazım” dedi.
HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR
Komisyon çalışmalarını Türkiye demokrasisi açısından “fevkalade olumlu bir aşama” olarak nitelendiren Kurtulmuş, farklı partilerin gergin siyasi atmosferde ortak bir noktada buluşmasının önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Türkiye için önemli bir hayati eşikti. Bu eşiği aştık. Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Sürecin yalnızca siyasi bir inisiyatif olmadığını özellikle vurgulayan Kurtulmuş, çalışmanın başından itibaren “devlet politikası” olarak benimsendiğini kaydetti. Devletin bütün kurumlarının eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, komisyonun ise bu devlet politikasını “millet gözetimine” taşıdığını anlattı.
RAPOR BİR MİHENK TAŞIDIR
Komisyon raporunun bundan sonraki süreç için çerçeve niteliği taşıdığını belirten Kurtulmuş, “Bu rapor, bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım” ifadelerini kullandı. Raporun özellikle 6 ve 7’nci bölümlerinde yer alan tekliflerin tavsiye niteliğinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bundan sonraki aşamada siyasi partilerin bir araya gelerek yasal düzenlemeleri müzakere edeceğini ifade etti.
Bu bir af değil
- Sıkça tartışılan “af” eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, hazırlanacak düzenlemenin geçici ve özel nitelikte olacağını söyledi. Silah bıraktığını ilan eden örgütle ilgili hukuki sürecin adli kayıt ve mahkeme süreci çerçevesinde yürütüleceğini belirten Kurtulmuş, bunun genel bir af anlamına gelmeyeceğini ifade etti: “Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılır. Süreç silah bırakmanın kesin şekilde kayıt altına alınması ve hukuki prosedürlerin işletilmesi şartına bağlı. Bu kapsamlı ve koşulsuz bir af anlamına gelmez.”
AİHM kararlarına en çok Türkiye uydu
- Kurtulmuş, rapordaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının eksiksiz uygulanması tavsiyesini de değerlendirdi: Bu yeni bir kural değil mevcut hukuki yükümlülüğün hatırlatılması. Türkiye AİHM kararlarını en yüksek oranda uygulayan ülkelerden biridir. Ancak uygulanmayan kararlar nedeniyle eleştirilmiştir. Bu durumun ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Ayrışma yok bütünleşme var
- Üniter devlet yapısının ve bölünmez bütünlüğünün tartışma konusu yapılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, raporun hiçbir aşamasında bu yönde bir teklifin gündeme gelmediğini ifade etti: “Bölge halkları tarihsel ve sosyolojik olarak birlikte yaşama iradesine sahip. Farklı kimliklerin zikredilmesi, ayrışma değil, bütünleşme perspektifiyle ele alınmalı. Sürecin temel amacı ayrıştırmak değil, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek.”
Yeni anayasa çağrısı
- 12 Eylül darbe anayasasının Türkiye için artık yeterli olmadığını belirten Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının hızla gündeme alınması gerektiğini vurguladı: “Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili herhangi bir gizli gündem yoktur. Anayasa değişikliği referanduma sunulması durumunda süreç zaten milletin önünde gerçekleşecek.”