Bu musibetten ebediyen kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Çankaya Köşkü'ndeki iftar programında eşi Emine Erdoğan’la birlikte şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi konusunda da sıcak mesajlar verdi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

BİZİ SÖKÜP ATAMADILAR

Vatanı, milleti, bayrağı ve değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişen gazilerimize şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz emanetleri olan sizlere ve şehit ailelerine Rabbim sabır versin. Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçti. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal girişimlerine maruz kaldı. Kasabalarımız, köylerimiz yakıldı yıkıldı. Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar, günde 5 kez gökyüzüne yükselen ezanı susturamadılar, göklerde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler, devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik ancak istikbalimizden taviz vermedik.

OYUNLARI VE TUZAKLARI GÖRÜYORUZ

50 yıldır terörle devam eden mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde krizler, çatışmalar yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden satan, hak ve hukuk kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişli kalmış canavar olduğunu görüyoruz. Devletimizi tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oyunların ve tuzakların da, kuzu postu giydirilen sırtlan sürülerinin de farkındayız. Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde de adımlar atmaktadır. Nerede tehdit ve tehlike varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimleri sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sınırlandırdık.

MENZİLE ULAŞTIRACAĞIZ

Yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz savunma alanında yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, helikopterler, tanklar, hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Yarın sıra uçak gemilerine, savaş uçaklarına gelecek. Azmettik, kendimize güvendik ve 23 yılda buralara geldik. Şimdi sahadaki bu kazanımları kalıcı hale getirmek istiyoruz. 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında mesafe aldık. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. Komisyonumuz 5 Ağustos’tan beri yürüttüğü çalışmaları nihayete erdirdi. Komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. İnşallah bu çalışmaları kazasız belasız menziline ulaştıracağız.

NİFAK SOKULMASINA İZİN VERMEYELİM

Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle son derece dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye’yi ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi; şehitlerimizin uğruna can verdiği emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz hatırasını incitmeden, şühedanın kemiklerini sızlatmadan başarmayı hedefliyoruz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir söz, tavır, girişim veya eyleme müsamahamız yoktur, olamaz. Çözümsüzlükten beslenenler, gerilim ve çatışmadan medet umanlar, Türkiye’nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi biliyorsunuz. Allah’ın izniyle bu oyunlara gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz.

Şehitlerimizin emanetisiniz

İftar konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, sizlere sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da yanınızda olmaya devam edecektir. Son 23 yılda nice hizmeti, imkânı, hakkı, kolaylığı devreye aldık. İlave istihdam hakkından aylıklara, gazilerimize bakım desteğinden araç alımından ÖTV muafiyetine, yavrularımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından faturalarda ve seyahatlerde indirim hakkında gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra da sizleri asla yalnız bırakmayacak, her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.”







