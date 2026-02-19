Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi

20:5719/02/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

