Teslim olan ve cezaevindeki PKK’lıları kapsayacak

Örgütün silah bırakmasının teyidinin ardından infaz yasası teklifi devreye alınacak. İnfaz düzenlemesi sadece kendini fesheden (münfesih) örgüt olarak cezaevindeki 4 bin küsur PKK'lı ile teslim olacak örgüt mensuplarını içerecek. Diğer terör örgütleri ve suç örgütleri ile adi suçtan ceza alanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporuna göre, silah bırakma süreci, devlet tarafından kesin şekilde doğrulanıp kayıt altına alınmadan herhangi bir infaz düzenlemesi yapılmayacak. Cezaevinde bulunanlar ile silah bırakma sürecinin sonunda teslim olacak PKK mensupları için “somut suça karışmama” ve “silahlı eyleme karışmama” olarak iki temel kriter getirilecek.

BAĞLANTILI SUÇTAN CEZA

Devlet tarafından örgütün silah bıraktığının kesin olarak doğrulanmasının ardından, silahlı eyleme karışmamış örgüt üyelerinin tahliye edilmesi öngörülüyor. Silahlı eyleme karıştığı tespit edilenler için ise infaz hükümleri yeniden düzenlenecek. Bu kişiler, örgüt suçundan affedilseler dahi bağlantılı diğer suçlar bakımından ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacak.

MÜKERRER SUÇA İNDİRİM YOK

Taslakta, mükerrer suç işlenmesi halinde bu kişilerin yeniden cezaevine gönderileceği ve herhangi bir indirimden yararlanamayacağı hükmüne de yer veriliyor. Kaynaklar, düzenlemenin genel af anlamına gelmediğini ve genel affın gündemde olmadığını özellikle vurguluyor.

4 başlıkta yasa teklifi

Meclis gündemine taşınması öngörülen yasa teklifleri ana başlıklar halinde sıralanıyor. Öne çıkan düzenleme alanları şöyle:





YARGILAMA VE İNFAZ SİSTEMİ

* Terör suçları bakımından ceza yargılaması süreçlerinin gözden geçirilmesi.

* İnfaz sisteminde eşitlik ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde düzenlemeler.

* Tutuklama ve uzun yargılama sürelerine ilişkin iyileştirmeler.

* Cezaevlerinde hak temelli uygulamaların güçlendirilmesi.





CEZA MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER

* Terörle mücadele mevzuatının demokratik standartlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi.

* Örgüt üyeliği, propaganda ve bağlantılı suç tiplerinin daha net tanımlanması.

* İfade özgürlüğü ile güvenlik dengesi gözetilerek maddi ceza hükümlerinin revizyonu.





YEREL YÖNETİM DÜZENLEMELERİ

* Kayyum uygulamalarının hukuki çerçevesinin yeniden ele alınması.

* Seçilmiş yerel yöneticilerin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kriterlerin netleştirilmesi.

* Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar.





TOPLUMSAL ENTEGRASYON VE HAK ALANI

* Toplumsal barış ve kardeşliği güçlendirecek sosyal uyum düzenlemeleri.

* Hak ihlallerine ilişkin başvuru ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi.

* Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik idari ve hukuki adımlar.







