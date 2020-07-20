Türkiye ile var olacağız: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeni Şafak'a konuştu

Türkiye’nin, Rum zulmüne son vermek için 1974’te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 46 yıl geçti. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile hükümet ortağı Necmettin Erbakan’ın girişimleriyle başlatılan harekat, Kıbrıs’ta Türk varlığının sürdürülmesini sağlayan en önemli adım olarak tarihe geçti. Harekatın yıldönümünde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeni Şafak’a konuştu.

Ersin Tatar

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14 YAŞINDA AĞLAYARAK KARŞILADIK

Kıbrıs Türk’ünün Barış Harekatı’nı büyük bir özlemle beklediğini belirten KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeni Şafak’a o günleri anlattı: “1974’te Bülent Ecevit ve hükümet ortağı Necmettin Erbakan’ın talimatıyla Mehmetçik adaya çıktı. Tarihte yeni bir sayfa açıldı. Türk milleti bir kez daha muzaffer oldu. O dönem 14 yaşındaydım. Mehmetçiğin paraşütlerle Kıbrıs’a indiğini gördüm. O tarihi an sırasında hepimiz ağlıyorduk. Türkiye ve Kıbrıs’ın etle tırnak gibi. Bu topraklarda Türk varsa, onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsa, Türkiye’mizin sayesindedir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

FOTOĞRAF 18 Bayrağımız kulaçlarla Kıbrısa sloganıyla Türk ve KKTC’li milli yüzücüler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünde Türkiye’den Kıbrıs’a yüzmeye başladı. ’İki devlet tek millet’ olarak Kıbrıs’ın uluslararası spor oyunlarından maruz bırakılmasına da dikkat çekilecek etkinlikte, 6 kişilik yüzücü ekibi yarın öğlen saatlerinde Kıbrıs’a varmayı hedefliyor. Aralarında eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen’in de bulunduğu yüzücüler, 90 kilometre yüzdükten sonra karaya çıkacak. Tüzmen’in yanı sıra etkinlikte dünya master şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizinde double yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizini geçen ilk KKTC’li sporcu Osman Akkuş ile Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Kubilay Çimen yer alacak. Anamur iskelesinden çıkan sporculara, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile çok sayıda vatandaşta destek verdi. Davul ve zurnalarla uğurlanan sporculara, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2 gemi ile bir botta eşlik edecek. Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürşat Tüzmen, Kıbrıs’a yüzmenin kendisini son derece mutlu edeceğini belirterek, Tabi bu çok zorlu ve hakikaten güçlü bir mücadele. Ekip arkadaşlarımız hazırlar. Şu ana kadar ciddi çalışmalar yapıldı. Burada önümüzdeki dönem bizim için hava güzel gözüküyor. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Amacımız tamamen 46. Yıl önce adaya barış götüren Türkiye’nin yine ada için, adanın ekonomisine, adanın ticaretini, adanın siyasi tanınırlığını artıracak şekilde bir çalışma ortaya koymak. Bunun gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bütün herkes elinden gelen gayreti gösterdi. İnşallah bu zorlu mücadeleyi sizlerin destekleriyle, dualarıyla tamamlayacağız” dedi. Bu tür organizasyonlara dev maraton dendiğin kaydeden Tüzmen, “Bunun dünyada örnekleri çok az. 6 kişiyle yaptığımız çalışmada herkes 1’er saat yüzecek. Toplamda herhalde hava şartlarına göre değişebilir ama 8 saate yakın bir yüzüş yapacağız. 90 kilometre olarak direk gördüğümüz yer 110-120 kilometreye çıkabilir. Çünkü akıntılardan dolayı yönler değişebilir. Bugün burada denizde hiçbir petrol veya doğalgaz platformu göremiyorsunuz. Ama emin olun ki ilerde şunu görecek ki bizler 1,5 milyar varil petrol rezervlerini ve 3 trilyon küp doğalgaz rezervlerinin üzerinde yüzeceğiz. Yani bu korkunç bir zenginlik. Bu zenginlik Türkiye’ye 570 yıl yetebilecek bir zenginlik. Akdeniz aslında bizim gölümüz. Bizim gölümüzde biz karşı tarafta bizi bekleyen KKTC’ye gideceğiz. Burada şehitlerimizi, gazilerimizi yad edeceğiz” diye konuştu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise etkinliğin yapılmasından mutlu olduklarını belirterek, “İnşallah bu yüzme artık bundan sonra her yıl geleneksel olarak devam edecek. Bu bir ilk oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Tüzmen, alkışlarla denize atlayarak yüzmeye başladı. Birer saat şeklinde yüzecek olan sporcular, toplamda yaklaşık 8 saat yüzmüş olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için 90 kilometre kulaç atacaklar: Bugün suya atladılar yarın varacaklar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla 6 milli sporcu, Mersin'in Anamur ilçesinden Kıbrıs Girme Plajı'na kadar yüzecek. Yüzücüler arasında eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de var. Yüzücülerin yarın öğlen saatlerinde Kıbrıs'a varması bekleniyor.

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BAŞARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Bölgede Birleşik Kıbrıs adıyla sonunda Kıbrıs Türk’ünün adada azınlık olacağı bir oyunun oynandığını anlatan Tatar, anavatanın desteğiyle başlarının dik olduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs Türk’ü bunu hep reddetti. Bu saatten sonra onurlu bir yaşamın gereği bu oyunlara gelmemektir. Benim tüm hayatım ve mücadelem bu oyunlara karşı gelmekten ibaret. Hayatımızın sonuna kadar Türkiyemizin garantörlüğü ve desteğinde KKTC’nin güçlenmesi için çalışacağız. Burada kendi devletimizin çatısı altında, onurlu ve başımız dik bir şekilde, Doğu Akdeniz’de ulusal çıkarlarımızın da korunabilmesi adına güvenli bir gelecek için altyapıyı güçlendirmemiz lazım. Milli şuur içinde tarihi başarılarımıza sahip çıkmamız gerekir” diye konuştu.

1960 ÖNCESİNE GİTMEK ULUSAL UTANÇTIR!

Kıbrıs’ta büyük bedellerin ödendiğini hatırlatan Tatar, “1960’ta Rauf Denktaş ve Adnan Menderes, Türklerle Rumların eşit statüde olmalarını sağladı. Anlaşmanın üzerinden 60 sene geçtikten sonra 1974 harekatı da dahil, Türkiye büyük fedakarlıklarına devam etti. Bu saatten sonra 1960’ın gerisine gitmek, bizim ulusal utancımız olur” dedi.

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KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekiplerinin Türkiye’nin garantörlüğünü tartışmaya açtığını savunan Tatar, “Bunu tarihte kimse yapmadı, bunlar yaptı. Hala Rum tarafı bir anlaşma olacaksa, artık eski garantörlükleri ortadan kaldıracak diyor. 1960 anlaşmasının en büyük önemi, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı almasıdır. 1976’te Yunanistan ve İngiltere’nin karşı çıkmasına rağmen, Türkiye bu anlaşma sayesinde adaya ayak bastı ve bugünlere kadar gelindi. Bu saatten sonra bu tarihi geri döndürmeye kimsenin gücü yetmez” şeklinde konuştu.

BENİM YOLUM TÜRKİYE’NİN YOLU

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs’ın yanında olduğunu kaydeden Tatar, “Bu cumhuriyeti yaşatmak, çocuklarımıza gelecek vaadetmek için Türkiye’nin gücü bizim gücümüz. Türkiye ne kadar başarılı olursa, biz burada o kadar nefes alırız. Ben Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Dr. Derviş Eroğlu’nun devamıyım, dördüncüyüm. Tarihe baktığınızda benim siyasetim, onların siyasetidir. İnşallah ben de başarılı olacağım, tarihsel süreç beni bu noktaya getirdi. Benim yolum Türkiye’nin yoludur. Türkiye’yle var olacağız. Türkiye’nin desteğini her zaman yanımızda hissederek başarılı olmak da en büyük temennim” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müzelerde yansıtılıyor

En mutlu gündü

İsmail Bozkurt

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Meclis Başkanı olan İsmail Bozkurt, “20 Temmuz sabahı Ankara’daydım. Sabah beni uyandırdılar, ‘Türkiye Kıbrıs’a çıktı’ diye. Ben bu harekatı bekliyordum şahsen. O gün rahmetli Ecevit ile görüşmeye çalıştım, beni rahmetli Erbakan’a yönlendirdiler. Erbakan hoca önce harekatla ilgili kısaca bilgi verdi. Hiç unutmadığım bir şey öğrendim Erbakan hocadan. İslami açıdan çok önemli olan Larnaka’ya kadar olan bölümün alınması gerektiğini söylemişti. Sonra ben Genelkurmay’la görüştüm. 25 Temmuz günü askeri helikopterle Adana Kolordu’ya iki arkadaşla birlikte gittim. Helikoperle Taşucu’na oradan da Girne dağlarının arkasında olan indirme bölgesine indik. O şekilde adaya intikal ettim” ifadelerini kullandı.

Türk ordusunun Lefkoşa civarına havadan indirme, Girne civarına ise denizden çıkarma yaptığı harekat, Kıbrıs tarihinin önemli kilometre taşlarından biri oldu

VARLIK YOKLUK MÜCADELESİ

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“Bizim için beklenen bir gündü. En mutlu bir gündü” diyen Bozkurt, “20 Temmuz bizim için, var olma veya yok olmak demekti. O gün tankların Mağusa’ya yürüyüşünü gözlerimle gördüm. O 2-3 günü nasıl coşkuyla karşıladığımızı, kurtarılan her yerin coşkusunu mutluluğunu heyecanını çok çok hatırlıyorum” dedi.

FOTOĞRAF 26 Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 20 Temmuz 1974'de bir M 47 tankı ve mürettebatı. 17 Ağustos 1974'de Girne plajı'nda Türk Askerinin denizden taarruzu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatında 20 Temmuz 1974'de paraşütçüler Girne Boğazı yakınlarında adaya indiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterler Kıbrıs semalarında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan F-100 savaş uçakları 14 Ağustos 1974'de Türkiye'deki üslerinde ikmal yapıyor. Kıbrıs Barış Harekatına katılan askeri birliklerin 20 Temmuz 1974'de askeri taarruzu. Türk askeri 17 Ağustos 1974'de Gaziveren'e giderken. Kıbrıs Barış Harekatına katılan Türk askeri Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Hamitköy'de köylüler tarafından karşılandı. Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. 22 Ağustos 1974 Magosa Askeri Harekat. 20 Ağustos 1974'de Gönyeli'de Rum Alay Karargahında bulunan harekat sandığından çıkan imha planları. 17 Ağustos 1974'de Girne semalarında Türk helikopteri. Kıbrıs Barış Harekatına katılan Türk Zırhlı Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Hamitköyde. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatı kapsamında 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs'a çıkarma yaptı. 7 Ağustos 1974'de Kırna Havaalanı'na helikopterlerin komondaları indirmesi. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askerleri 20 Temmuz 1974'de Lapta ve Karava bölgesinde. 16 Ağustos 1974'de Girne Limanı'nda Türk askerlerinin taarruzu. 22 Ağustos 1974'de Magosa Askeri Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin 20 Temmuz 1974'de denizden taarruzu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Zırhlı Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Girne'de. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan bir helikopteri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan bir pilot savaş uçağına biniyor. Kıbrıs Barış Harekatına katılan helikopter filosu 20 Temmuz 1974'de Kırna Havaalanında üstlendi. Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1920'de Lefkoşa'da Türk mevzileri yakınında BM Barış Gücü askerleri. 17 Ağustos 1974'de Kırna Havaalanına helikopterlerin komandoları indirmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Harekatı sırasında görev yapan C 47 tipi nakliye uçağı Kırna Havaalanında. 44 yıllık 'zafer' fotoğrafları: Kıbrıs'a böyle girdik Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçti. BiP'te paylaş

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Türk askerini 11 yıl bekledik

Salih Üntaş

Harekata katılan mücahitlerden biri olan Salih Üntaş da o dönemi şöyle anlattı: "19 Temmuz gecesi nöbetçi subaydım. O gece Albay Sadrettin Cengiz, harekatın gerçekleşeceğini söyledi. 20 Temmuz sabahı Ecevit'in mesajı ve arkasından Rauf Denktaş'ın, 'Türk askeri adanın dört bir yanından çıkarma yapıyor' cümleleriyle yaşadığım heyecanı unutamıyorum.” 1963 yılında Ankara'da özel eğitim gören Üntaş, şöyle devam etti: "Bize o yıllarda bir şey olursa 2 saate oradayız, Türk askeri hep yanınızda diyorlardı. Biz 1963'te hadiseler başladı. İki saat içinde Türk askerinin gelmesini beklerdik. Aradan tam 11 yıl geçtikten sonra o günü karşılamak bizim için bambaşka bir olaydı. Rumlar 21 Temmuz tarihinde Kıbrıslı askerleri Baf'ta esir aldı. Ben o gün esir düşmeyen askerlerden biriyim. 15 gün kuyuda saklandım. 15 gün sonra kuyudan çıktım. O günlere dair Türk askerinin hava birliğine bağlı jetlerin bir harekatını asla unutamuyorum. Bir caminin minaresine Rum bayrağı dikilmişti. Türk jeti o bayrağın dikili olduğu direği düşürdü."