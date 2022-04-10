Türkiye, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları bir araya geldi: Üçlü iş birliği derinleşecek

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ı İstanbul’da ağırladı. Üç bakan geçtiğimiz yıl İtalya’nın Sicilya Adasında demirleyen İngiliz HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde biraraya gelmişti.

TOPLANTILAR YOĞUNLAŞACAK

Üçlü Toplantı ardından yapılan açıklamalarda, artan bir koordinasyonla çalışması beklenen bir üçlü platformun hayata geçirildiği görüldü. NATO ittifakı üyeleri arasında birliktelik ve sürekli diyaloğu gerektiren bir süreçte gerçekleşen görüşmenin NATO ortakları arasında bunu değerlendirme fırsatını temsil ettiği mesajı verildi. Üçlü çalışma topluluğunun NATO ittifakı için de önemli bir araç olduğu vurgusu yapıldı.

Üç ülkenin de ajandalarında yer alan Libya, Akdeniz, Ukrayna krizi ve savunma sanayii konularında ortak çıkarlar ve işbirliği ihtiyacının artması üzerine daha yoğun çalışacak bir platform olarak çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.

Üç ülke, Akdeniz’de istikrarın tesisi ve Rusya’nın da varlık gösterdiği Libya’da önümüzdeki süreçte yaşanması olası gelişmeler üzerine ağırlıkla eğildi.

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UKRAYNA MESAJLARI

Toplantıda, ağırlıklı gündem maddelerinden bir diğeri Ukrayna kriziydi. Türkiye, İtalyan ve İngiliz muhataplarından Montrö ile Karadeniz’i koruyan rolü üzerinden övgüyle karşılaştı.

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