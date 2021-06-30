Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

Dosyada ne bulunuyor?

Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi.

Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

"Türkiye'ye iadesini istiyor"

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, iki ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek.

Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

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Dava dosyaları incelenecek

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’ye iade talebinde bulundu.

Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz’ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da iki ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.

SBK hakkındaki suçlama ne?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı. Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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