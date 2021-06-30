Gündem Türkiye Sezgin Baran Korkmazı Avusturyadan istedi
POLİTİKA

Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya, Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada, kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Sezgin Baran Korkmaz

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

Dosyada ne bulunuyor?

Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi.

Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

"Türkiye'ye iadesini istiyor"

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, iki ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek.

Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

Dava dosyaları incelenecek

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’ye iade talebinde bulundu.

Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz’ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da iki ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.

SBK hakkındaki suçlama ne?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı. Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Müvekkilim Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor
GÜNDEM
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Müvekkilim Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı
GÜNDEM
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Avusturya Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi
GÜNDEM
Avusturya Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi
Abone Ol Google News
Büyük gürültü duyduk deprem sandık

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

Dağdan kopan parça köyde korku dolu anlar yaşattı.
Rekor kırdık

Rekor kırdık

Tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti.
ABD bunu konuşuyor: Miamideki enkazdan 6 gündür 149 kişi çıkarılamadı

​Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

SBK'nın iadesi için hazırlanan dosya Viyana Mahkemesi'ne gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi.

​Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi.
İki bin yıllık tarihe anten taktılar

İki bin yıllık tarihe anten taktılar

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.

​Ankara merkezli FETÖ operasyonu.

​Uzman isimden çarpıcı yorum: Aşı olmamak geçerli fesih nedeni
Elif Çakal'ın sır ölümü

Elif Çakal'ın sır ölümü

​Arkadaşları tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.